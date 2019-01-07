Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Bizim Mücadelemiz, Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir"

Bakan Akar: "Bizim Mücadelemiz, Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir"

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.

Bakan Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir. PKK/YPG terör örgütü asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

PKK, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Gitti İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var

Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:56:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Bizim Mücadelemiz, Pkk/ypg ve Deaş'lı Teröristlerledir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]