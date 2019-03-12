Bakan Akar: Bizim Tek Hedefimiz Teröristlerdir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri, polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri, polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim tek hedefimiz, altını özellikle çiziyorum, sadece ve sadece teröristlerdir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere, Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra valilik tarafından otelde düzenlenen 'Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması' yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Akar'a; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONDAN SESLENDİ



Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Milli Savunma Bakanı Akar, burada şehit ailelerine hitap etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyleyen Bakan Akar, daha sonra telefonu kürsüdeki mikrofona yaklaştırdı. Erdoğan da şehit ailelerine ve gazilere hitap etti.



Afyonkarahisar'da Bakan Akar ve komuta kademesinin katıldığı etkinliğin, anıların tazelenmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle medeniyetimizin, dinimizin bize yüklediği çok önemli görevler var. Bunların başında şüphesiz ki vatan, millet sevgisi, din sevgisi Allah'a gerçek manada kul olma bilinci; bunlar bizim için çok önemli. Onun için büyüklerimiz hep askere giderken, 'Git oğlum git, ya gazi ol ya şehit' der ve kınaları yakarlardı" diye konuştu.



Askere gidenler için 'kınalı kuzu' denilmesinin de buradan geldiğini belirten Erdoğan, "Biz işte bu kınalı kuzularla Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşı kazandık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'nin, yedi düvelin en güçlü kadrolarına, gemilerine, teknolojik imkanlarına karşı savunulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"En son 15 Temmuz'da yapılanlarda yine aynı şekilde milletimiz el ele verdi. Bir çağrımızla milletimiz meydanlara döküldü ve bu FETÖ denilen alçağın beslemelerine gereken dersi meydanlarda verdi. Sizler şehitlerimizin yakınlarısınız, gazilerimizsiniz, onların yakınlarısınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."



'TSK, HAİN 3 BİN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla şehit aileleri ve gazilere hitabının ardından konuşan Bakan Akar, 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Mehmetçiklerin DEAŞ'lı teröristlerle göğüs göğse çarpıştığını söyledi. Akar, "Burada üzerimize ne düşerse ve ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapmak için gece gündüz demeden azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri hain 3 bin DEAŞ'lı ile göğüs göğse çarpışarak etkisiz hale getirdi. Bunun ardından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi özgür hale getirdi. Oradaki insanların rahat ve huzura kavuşmasını sağladı. Hiçbir masuma, hiçbir tarihi yapıya zarar verilmedi. Atalarımıza yaraşır bir şekilde görevimizi tamamladık" dedi.



'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'



Özellikle sivillerle ve hiçbir etnik kökenle problem olmadığına dikkat çeken Bakan Akar, "Bizim problemimiz, bizim hedefimiz, sadece ve sadece teröristlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri, polis ve jandarmasıyla sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim Kürt kardeşlerimize yönelik saldırımız asla ve kata söz konusu değildir. Bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz olamaz. Yurt içinde veya yurt dışında. Bizim tek hedefimiz, altını özellikle çiziyorum, sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar? PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür ve El Kaide'dir" diye konuştu.



'MEHMETÇİĞİMİZİN SIRTI YERE GELMEZ'



Mehmetçiğin 3 kıtada adalet ve barış için mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik gerçekten 3 kıtada halk için adalet için barış için huzur için at koşturan atalarına yaraşır biçimde sadece askeriyle değil; milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlık değerlerine bağlı, insanlığı koruması ve kollaması ile de gerçekten bütün insanlığa ve buradakilere mücadelesiyle örnek olmuştur. Bundan dolayı da Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyorum. Mehmetçik o kadar güçlü ki bu hareket esnasında yaralandılar ve tedavi gördüler. Tedavi gören bazı askerlerimize doktorlar istirahat verdi. Bu arkadaşlarımızdan 67 gazimiz tüm rahatsızlıklarına rağmen ısrar ve inatla 'Arkadaşlarımız operasyondayken biz burada yatamayız' diyerek alana giderek operasyona katıldı. Dolayısıyla Mehmetçiğimizin sırtı yere gelmez. Allah'ın izniyle başaramayacağımız bir şey yoktur" dedi.



Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarına hediyeler dağıtarak, onlarla fotoğraf çektirdi. Akar ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



- Afyonkarahisar

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