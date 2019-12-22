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Bakan Akar: "Bölgesel ve küresel düzeyde belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu hassas bir dönemden...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük'te "Piri Reis Denizaltısı Havuza Çekiş ve Seydialireis Denizaltısı İlk Kaynak töreni"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:35 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük'te "Piri Reis Denizaltısı Havuza Çekiş ve Seydialireis Denizaltısı İlk Kaynak töreni"nde konuştu.
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