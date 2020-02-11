Bakan Akar Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
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Bakan Akar Brüksel'e gidiyor

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Akar Brüksel'e gidiyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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