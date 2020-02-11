Bakan Akar Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar Brüksel'e gidiyor - Son Dakika

Bakan Akar Brüksel'e gidiyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Akar Brüksel'e gidiyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]