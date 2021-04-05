Bakan Akar: "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramadığı açıktır" - Son Dakika

Bakan Akar : "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

(İHA)