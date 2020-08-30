Bakan Akar: "Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta yıllarca bizlere hayal olarak gösterildi" - Son Dakika

Bakan Akar: "Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta yıllarca bizlere hayal olarak gösterildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta yıllarca bizlere hayal olarak gösterildi, 'yapamazsınız, başaramazsınız' denilerek kurumlarımızın özgüveni sarsıldı. Ancak Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen zat-ı devletlerinin kararlı tutumu, liderliği ve desteği ile bu engelleri çok şükür birer birer aştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni" gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta yıllarca bizlere hayal olarak gösterildi, 'yapamazsınız, başaramazsınız' denilerek kurumlarımızın özgüveni sarsıldı. Ancak Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen zat-ı devletlerinin kararlı tutumu, liderliği ve desteği ile bu engelleri çok şükür birer birer aştı. Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda büyük başarılar elde ettik. Bir zamanlar hayal olan projeler çok şükür hayata geçirildi. Bu başarılar bizlere moral ve motivasyon sağladı. Bunları başarabildiğimizi gördük ve tüm dünyaya da gösterdik" diye konuştu.

Türk şirketlerinin artık dünyanın önde gelen firmaları arasında yer aldığını belirten Akar, "Bu şirketlerimizden biri de gururla ifade etmek isterim ki şu an içinde bulunduğumuz Roketsan'dır. Roketsan, kara, deniz, hava savunma sistemleri, hassas güdümlü füzeler ve mühimmatı, balistik koruma sistemleri ve uzay projesi çalışmalarıyla ülkemiz için büyük bir değerdir. Yüksek teknoloji üreterek silahlı kuvvetlerimizin kritik ihtiyaçlarını karşılayan, ülkemize katma değer sağlayan ve uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek olan Roketsan gibi kurumlarımız bizler için vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.

"Bilim ve teknoloji alanında daha çok çalışmamız gerektiğini ve kaybedeceğimiz zamanın olmadığının da farkındayız" diyen Akar, şunları kaydetti:

"Bugün açılışına şahit olduğumuz Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi de işte bu farkındalığın bir sonucu. Bu tesis aynı zamanda ülkemizin bilim ve teknoloji tarihi açısından da önemli olacaktır. Gelecekte ne olabileceğine dair öngörülerde bulunarak bunlarla ilgili projeleri uygulamaya koymak ülkelerin bekası açısından son derece önemlidir. Mevcut teknolojik gelişmeler ve değişen tehdit yelpazesi dikkate alındığında caydırıcılığı sağlamada krize ve tehditlere müdahale etmede orduların sadece karada, denizde ve havada değil uzayda ve siber uzayda da güçlü olmamız gerektiği görülmektedir. Çevresi istikrarsızlıkla dolu bir coğrafyada bulunan ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunma sanayi ve teknoloji konusunda yaptığınız atılımlar bu anlayışın bir yansımasıdır. İlgi ve etki alanı her geçen gün büyüyen ülkemiz, hem kendi hak ve menfaatlerini korumak için hem de umudunu bizlere bağlamış olan mazlum ve mağdur ülkelere de yardım etmek için bugün dünden daha güçlü olmak zorundayız. Günümüzü ve geleceğin dünyasını şekillendiren yapay zeka, büyük data, nesnelerin interneti, robotik uygulamalar ve uzay teknolojileri gibi alanlarda yapılacak çalışmalar hayati öneme sahiptir. Bu anlamda açılışı yapılan Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, ülkemizin uzay alanındaki iddialarını somutlaştırma ve gerçekleştirme yönünde attığı büyük bir adımdır."