Son dakika... Bakan Akar, Bursa'da 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bursa'da düzenlenen 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen 'Darbeler ve Terörizm' konulu seminere konuşmacı olarak katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Akar'ı Yenişehir Havaalanı'nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Akar, ardından seminerin düzenleneceği Çekirge semtine geçti. Seminer, basına kapalı olarak gerçekleşti.

(Fatih Ak/İHA)