Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı

23.07.2022 19:13
Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Odessa’da meydana gelen patlamaya ve tahıl sevkiyatına ilişkin Ukrayna ve Rusya ile temasa geçildiğini ve füze saldırısı olduğunu belirterek “Rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler...Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler...Dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi dâhil Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaya başladılar” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Odessa'da meydana gelen patlamaya ve tahıl sevkiyatına ilişkin Ukrayna ve Rusya ile temasa geçildiğini ve füze saldırısı olduğunu belirterek "Rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler...Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler...Dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi dahil Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaya başladılar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Odessa'da meydana gelen füze saldırısına ilişkin bilgi verdi.

"FÜZE SALDIRISI OLDUĞU ŞEKLİNDE BİLGİLER ALDIK"

Akar, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Odessa'da bir patlama oldu. Füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı (Oleksiy) Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı (Aleksandr) Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan birine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler."

"TAHIL SEVKİYATI İLE İLGİLİ DÜN YAPTIĞIMIZ ANLAŞMADAN HEMEN SONRA BÖYLE BİR HADİSENİN MEYDANA GELMESİ BİZİ DE ENDİŞELENDİRDİ"

Rusya ile de temasta bulunduklarını belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükünetle, sabırla burada sakin bir şeklide iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik."

"TEMENNİMİZ, VARDIĞIMIZ MUTABAKAT DOĞRULTUSUNDA BU ÇALIŞMALARIN, UYGULAMALARIN BAŞLAMASI"

"Uygulamaya bir an önce başlanmasının bütün dünya kamuoyunun da beklentisi olduğunu zaten bu görüşmelerin başlamasıyla dahi fiyatlarda uzmanlar tarafından ifade edildiğine göre bir düşüş olduğunun tespit edildiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini, dolayısıyla bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından, gıda ihtiyacının karşılanması bakımından, insani bakımdan çok önemli olduğunu yine konuşmalarımızla karşılıklı olarak ifade ettik.

Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonumuz devam ediyor, edecek. Dünkü toplantı sırasında imzaladığımız mutabakat muhtırasında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışması için dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi dahil Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak mutabakat muhtırasında vardığımız mutabakat doğrultusunda bu çalışmaların, uygulamaların başlaması. Şu anda biz olayı yakinen takip ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz, dileğimiz mutabakatta belirtildiği üzere bu çalışmaların istendiği şekilde devam etmesi yönünde."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar: Çalışmalar Sonuçlandı...Bm, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri Türkiye ile Birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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