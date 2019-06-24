Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, CHP, MHP
ve İYİ Parti
genel başkanlarını ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ile bir araya geleceği öğrenildi.
- Ankara
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