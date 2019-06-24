Son Dakika Haberleri: Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek
Son Dakika Politika Haber

Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.

Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceği öğrenildi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:34 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, İYİ Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı İstanbul seçiminde bağımsız adaylar ne kadar oy aldı? Rakamlar açıklandı CHP'li vekilden Ali İhsan Yavuz'a 23 Haziran göndermesi: Bir şeyler hissedebiliyor musun? Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar; CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]