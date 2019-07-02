Bakan Akar Çin'e gitti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Japonya ziyareti sonrasında temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte Japonya
ziyareti sonrasında temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti
'ne gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Japonya seyahati sonrasında resmi temaslarda bulunmak için Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin
'de Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından resmi törenle karşılandı. Askeri kıtanın geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, baş başa ve heyetler arası görüşmeler için üzere Halkın Büyük Salonu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Çin heyetiyle yapılacak görüşmelerde Bakan Akar da yer alıyor. - ANKARA
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