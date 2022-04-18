Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)

18.04.2022 11:45
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAKANLIK OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTITürk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor.

BAKANLIK OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde uçakların üslerinden kalkış ve terör hedeflerini tam isabetle vurma anları yer aldı. Hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişlerine yer verilen görüntülerde Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlar da yer aldı. Ayrıca terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü de bulunuyor.


Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)
YORUMLAR
500
Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Tüm hedefler başarıyla ele geçirildi PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Tüm hedefler başarıyla ele geçirildi

Terör, Türk, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement