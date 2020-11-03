Bakan Akar: "(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

Bakan Akar: "(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

Bakan Akar: "(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

Akdeniz, Bakan, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: '(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz' - Son Dakika

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