Bakan Akar'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

17.03.2021 18:45
Bakan Akar'dan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir komutan olarak tarih sahnesine çıkmasına vesile olan Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibarıyla Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini, Türk milletine geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırdığını belirtti.

Coğrafyanın her köşesinden gelerek köken, renk, inanç farkı gözetmeksizin vatanın selameti için tek yürek, tek yumruk olan kahraman Mehmetçiğin Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle yedi düvele "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bugün birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı en güzel cevap, yurt içinde ve yurt dışındaki şehitliklerimizdir. Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlar karşısında kanının son damlasına kadar çarpışan Mehmetçik, bugün de aynı ruhla vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek başta FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'de asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korurken aynı zamanda Libya'da ve Karabağ'da kardeşlerimize destek olmaktadır."

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak"

Akar, şanlı Türk ordusunun tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği bünyesinde üstlendiği görevlerle de birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz mücadelemizde elde edilen başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu daima minnet ve şükranla anılacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Şehitlerimize selam duruyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Hulusi Akar, Çanakkale, 18 mart, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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