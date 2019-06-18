Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi.

Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı" denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53 
Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]