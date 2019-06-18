Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
28 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53
'ndan yapılan açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı" denildi.
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