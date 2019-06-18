Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan ABD'ye yanıt mektubu
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Bakan Akar'dan ABD'ye yanıt mektubu

24 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.

Bakan Akar'dan ABD'ye yanıt mektubu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran tarihli mektubuna yanıt mektubu gönderdiği belirtilerek, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:58 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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