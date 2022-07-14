Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması

14.07.2022 10:33
Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dair açıklama yaptı.

Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin önceki sayısında yer alan kanunun, bakanlıkla yapılan koordineli çalışmalar sonucu TBMM'de kabul edildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtiğini belirterek, "Kanun ile astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış; yüksekokul mezunu astsubaylarımızın mesleğe 9'uncu derece 1'inci kademe yerine, 9'uncu derece 2'nci kademeden başlamaları, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlanmıştır" dedi.Düzenlemenin silah arkadaşlarına, mükellef gençlere hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Akar, destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emek veren milletvekillerine de teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Askeri Ceza Kanunu, Hulusi Akar, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması - Son Dakika

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