Bakan Akar'dan astsubaylara 'müjde'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz." dedi.

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