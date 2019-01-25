Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan astsubaylara 'müjde'

Bakan Akar'dan astsubaylara 'müjde'

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz.

Bakan Akar'dan astsubaylara 'müjde', System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:08 

Hulusi Akar, Ekonomi
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