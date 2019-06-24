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Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Hulusi Akar, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere MHP Lider Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Parti Genel Sekter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılanan Bakan Akar, MHP Lideri Bahçeli ile yaklaşık 20 dakika görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Akar, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Akar, Bahçeli'ye savunma ve güvenlik konusunda bilgi sunduklarını söyleyerek, "Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bilgi alışverişi oldu" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ, TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK'
Bakan Akar, aynı çerçevede diğer siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşeceğini dile getirerek, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Amerikan Savunma Bakanıyla, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerikan Başkanı'yla bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de Sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
MHP, Hulusi Akar, Güncel
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