Bakan Akar'dan Başkan Gürkan'a Plaket - Son Dakika

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geçtiğimiz gün Malatya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Valilik ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hizmetlerinden dolayı bir plaket verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya'da kısa bir gezi gerçekleştirdi. Gezi sırasında hem Malatya'daki cadde ve sokakların temizliğine, huzur ve güven ortamının sağlanmasındaki birleştirici ve bütünleştirici çalışmalarından hem de Malatya'da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerinden dolayı Valilik ziyareti sırasında Başkan Gürkan'a bu gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle bir plaket taktim etti.

Malatya'yı bir huzur şehri yapmak için ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiklerini belirten Başkan Gürkan, bu plaketin çok anlamlı olduğunu belirterek Bakan Akar'a teşekkür etti.