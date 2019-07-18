Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

4 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün 17 Temmuz'da şehit olduğu belirtildi.
Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Akar, mesajıyla birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün fotoğrafını da paylaştı.
Bakanlık tarafından Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:33 Kaynak: AA
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