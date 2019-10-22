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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun ve Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için başsağlığı mesajları yayımladı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun ve Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için başsağlığı mesajları yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un 16 Ekim'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristler tarafından yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen 21 Ekim'de şehit olduğu belirtildi.

Ayrıca, Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun da 21 Ekim'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, her iki şehit için ayrı ayrı yayımladığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajlarında, şehit Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun fotoğraflarını da paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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