Son Dakika Haberleri: BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son Dakika Güncel BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

6 saat önce

MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI, System.String[]

MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ANKARA


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel...
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 04:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]