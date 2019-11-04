BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
6 saat önce
MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu (2)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'ya (EYP) müdahale sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
ANKARA
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