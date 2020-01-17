Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: