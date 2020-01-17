Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşlarımız, 16 Ocak 2020 tarihinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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