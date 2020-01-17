Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

21 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 16 Ocak 2020 tarihinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş "Yeşil pasaport" düzenlemesi Resmi Gazete'de

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 08:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]