Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans - Son Dakika

Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans

17.11.2020 16:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

Görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayan Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Akar, "Bunların hepsi çerçeve, bunun altını doldurmak için çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili geniş bir teknik heyet Rusya'dan geldi. Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.

Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilirken evleri, ormanları yakmasına da tepki gösterdi.

"KIBRIS, TÜRKİYE'NİN MİLLİ BİR MESELESİDİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü de bir kez daha kutlayan Akar, şunları söyledi:

"KKTC'nin güven içinde olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Güvenliği sağlansın ki arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli, Kıbrıs, Türkiye'nin milli bir meselesidir. Yeni dönemde de bu aynı şekilde devam edecektir. Daha önceki tutum, durum ve düşüncelerimiz neyse aynı bakış açısında, duruştayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmasında her şeyi açık ve net şekilde ortaya koydular. O çerçevede meseleye bakıp, elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Dileğimiz, temennimiz barışçıl, siyasi yol ve yöntemlerle kalıcı bir çözümün ortaya çıkmasıdır. Bu arada Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, zaten bunun bir mümkünatı da yok. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz."

Türkiye'nin garantörlükten doğan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belirten Akar, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini de yineledi. Araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'deki teknik ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor, biz de onların güvenliğini sağlıyor, onlara refakat ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. TSK olarak bizler, karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans

Karabağ, Kıbrıs, Bakan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans - Son Dakika


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