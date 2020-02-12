Bakan Akar'dan Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

Bakan Akar'dan Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına ziyaret

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Akar'dan Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.


NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. NATO Karargahı'nda görevli personelle bir araya gelen Bakan Akar, herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret etti. Bakan Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirdi. Bakan Akar, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.


Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumları öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı yaptı. - BRÜKSEL

Hulusi Akar, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:33:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan Brüksel'de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]