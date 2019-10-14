Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti
Son Dakika Ekonomi Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti

Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün 12.30 da İYİ Parti'yi, saat 16.00 da CHP'yi ziyaret edecek Akar'ın MHP'yi de ziyaret edeceği belirtilirken saat konusunda bilgi verilmedi.

Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün 12.30 da İYİ Parti'yi, saat 16.00 da CHP'yi ziyaret edecek Akar'ın MHP'yi de ziyaret edeceği belirtilirken saat konusunda bilgi verilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hulusi Akar, İYİ Parti, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
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