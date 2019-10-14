Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün 12.30 da İYİ Parti'yi, saat 16.00 da CHP'yi ziyaret edecek Akar'ın MHP'yi de ziyaret edeceği belirtilirken saat konusunda bilgi verilmedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün 12.30 da İYİ Parti'yi, saat 16.00 da CHP'yi ziyaret edecek Akar'ın MHP'yi de ziyaret edeceği belirtilirken saat konusunda bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26
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