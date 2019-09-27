Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret
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Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki personelle bir araya geldi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına çalışmalarında başarılar diledi.

Bülent Bostanoğlu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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