Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki personelle bir araya geldi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına çalışmalarında başarılar diledi.
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