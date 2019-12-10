Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı.

Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı.

Bakan Akar, Bakanlığın Twitter adresinden, 'Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun' başlığıyla paylaştığı videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya" ifadelerini kullandı.


Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:47 Kaynak: DHA
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