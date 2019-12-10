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Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:47 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter adresinden, 'Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun' başlığıyla paylaştığı videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya" ifadelerini kullandı.
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