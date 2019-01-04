Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Eylem Açıklaması

Bakan Akar'dan Eylem Açıklaması

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğündeki eylemle ilgili, "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde" dedi.

Bakan Akar'dan Eylem Açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğündeki eylemle ilgili, "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde" dedi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan 1 milyon 804 bin metrekarelik alan üzerine kurulu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kiralanarak özelleşti. Özelleşme sonrası fabrikada eylem başlatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işçilerle görüşmek için Sakarya'ya geldi. İşçilerle görüşen Akar, daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Akar, "Biraz önce fabrikada ilgili arkadaşlarımızla gerekli konuşma ve görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle alakalı gerekli açıklamaları dile getirdik. Valimizi de ziyaret ettik, kendileriyle görüşüp, konuştuk. Herhangi bir sorun yok, her şey planlandığı şekilde, kontrollü şekilde devam ediyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım, çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerimizin, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hak ve hukukunu gözetecek şekilde, onların özlük haklarını herhangi bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor. Kazasız, belasız bu işi bitireceğiz inşallah" dedi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

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