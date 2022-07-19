Bakan Akar'dan, "F-16" Tepkisi: "Manipülasyonlarla, Dezenformasyonlarla Ortalığı Karıştırıyorlar. ABD'nin Bu Oyuna Gelmemesini Bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan ve Türkiye'ye F-16 satışının şarta bağlayan tasarıya tepki gösterdi. Akar, "ABD yetkilileri, görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan ve Türkiye'ye F-16 satışının şarta bağlandığı tasarıyı değerlendirdi. Akar, şunları söyledi:

" Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor.

ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz.

Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması; makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır."