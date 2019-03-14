Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

54 dakika önce

Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor.

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması, System.String[]
Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:20 

Ekonomi
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