Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan F-35 açıklaması
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Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57 
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