Bakan Akar'dan F-35 açıklaması
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57
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