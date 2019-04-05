Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 Projesi'ne ilişkin, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, F-35 Projesi'ne ilişkin, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:11
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