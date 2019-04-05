Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 Projesi'ne ilişkin, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek.

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 Projesi'ne ilişkin, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:11 

Hulusi Akar, Ekonomi
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