Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusuna Operasyon Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusunu işaret ederek, "Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusunu işaret ederek, "Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Suriye sınırında görevli birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçen Akar, birlik komutanlarını tebrik etti. Akar, "Bu işin içinde gerçekten kahramanlık ve fedakarlık var. Kısa bir sürede oldukça önemli işler başarıldı. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda devlet kararını vermiş durumda. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda bizler de Silahlı Kuvvetler olarak bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız her düzeyde yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu konuda planlarımız, çalışmalarımız tamamlandı, belli bir yere kadar geldi. Daha sonra gelişmelere göre de tedbirlerimiz neyse o tedbirlerimizi alıp uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydeden Akar, Türkiye'nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini, bu konuda son derece kararlı olunduğunu söyledi. Akar, "Bizim dileğimiz inşallah terör belasını bitirmek. Ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece kararlı. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"Türkiye olarak, TSK olarak hak ve hukukumuzu korumak, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı girişilen hareketleri yok etmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu konuda hem masada varız, hem arazide, sahada varız. Bugüne kadar bu işleri çok başarılı bir şekilde yürüten Mehmetçiğin bundan sonra da kendisine verilen görevi en işi şekilde yapacağından hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de şüphesi olmasın" diyen Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna işaret etti. Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir."



"Tek hedefimiz teröristlerdir"



Akar, "Bizim yaptığımız operasyonların hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ, Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi teröristler de yani PKK/YPG, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle, Türkmenlerle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Yüzyıllardan beri ekmeğimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü paylaştığımız, et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor. Dolayısıyla bizim hedefimizin de terörist olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyona, uydurma, zorlama yoruma gerek kalmaksızın bu gerçeğin de herkes tarafından görülmesi gerekiyor" dedi.



Suriye'nin kuzeyinde Münbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerce kazılan çukurlara dikkat çeken Akar, "Ne yaparlarsa yapsınlar teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin elebaşları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri. Aksi halde bunların hiçbir kurtuluşunun olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bunlar gerekli karşılığı bulacaklardır" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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