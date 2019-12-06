Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.

(İHA)