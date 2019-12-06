Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.
(İHA)
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