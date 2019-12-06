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Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.

Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.

(İHA)

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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