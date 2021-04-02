Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gökçeada'da 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya ziyarette bulundu. Gökçeada Havalimanı'nda 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, daha sonra 5'inci Komando Alay Komutanlığına geçti. 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.