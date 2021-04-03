Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret - Son Dakika

Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret

03.04.2021 08:04

Rum cemaatinden Türk Silahlı Kuvvetlerine 'teşekkür'GÖKÇEADA ? Gökçeada'da yaşayan Rum cemaati, hem gösterilen ilgi ve destekten hem de rahatsızlanan bir Rum öğretmenin tedavi için askeri helikopterle Çanakkale'ye sevkinden dolayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK...

Rum cemaatinden Türk Silahlı Kuvvetlerine 'teşekkür'

GÖKÇEADA ? Gökçeada'da yaşayan Rum cemaati, hem gösterilen ilgi ve destekten hem de rahatsızlanan bir Rum öğretmenin tedavi için askeri helikopterle Çanakkale'ye sevkinden dolayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesine şükranlarını iletti.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Orhan Akınalp Kışlası'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hükümet Konağı'na geçti.

Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldığı ziyaretin bir bölümüne Gökçeada Müftüsü Celal Atasoy, Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis ile Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Kamburopulos da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Akar, sözlerine askeri helikopterle Çanakkale'ye götürülen ancak bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rum öğretmen İoannis Kutidis için adadaki Rum cemaatine başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Akar'a teşekkür eden Kamburopulos, 'Maalesef kendisini kaybettik ama Rum cemaati olarak size arkadaşımızın tedavisi için sağladığınız destekten dolayı müteşekkiriz. Yardımlarınız çok önemliydi. Her zaman askerlerimiz yardımımıza koşuyor, onlara şükran borçluyuz' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar da 'Hem bu ada özelinde hem de Türkiye genelinde bizim vatandaşlık anlayışımız belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda hiçbir ayrım söz konusu değil. Devletimiz sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda her türlü hizmeti, desteği veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda son derece alicenap, dünyadaki tüm gelişmelere, ülkelere örnek olacak bir tutum içinde. İnsani değerler bakımından, vatandaşlık hakkı, hukuku, özgürlükler bakımından bizim için hiçbir ayrım söz konusu değil. Maalesef bazı ülkelerde bazı tahditlerin, sınırlamaların olduğunu görüyoruz. Sizlerin güven içinde, mutlu, huzurlu olması bizler için son derece önemli. Geleceğe, ileri bakmamız, vatandaş olarak, komşu olarak buradaki hayatımızı kolaylaştıracak birtakım tedbirleri birlikte almamız lazım' ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin üzerine Kamburopulos da 'Farkındayız, sağ olun, var olun. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşıyor, kardeşçe yaşıyoruz' karşılığını verdi.

Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis de bir yıldır Gökçeada'da olduğunu belirterek, 'Biz burada hepimiz büyük bir aile olarak yaşıyoruz' dedi.

Sykis, gösterilen destekten dolayı tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini ileterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağladığı imkanlardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum' diye konuştu.

Gökçeada Müftüsü Celal Atasoy da devletin sağladığı imkanlarla birlikte tüm inançlara saygılı şekilde huzur ve güven içinde birlikte yaşadıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Akar beraberindeki Komutanlarla Hükümet Konağı'ndan ayrıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne yakın ilgi gösterdi.

Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret
Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret
Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret
Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret

Çanakkale, Milli, TSK, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret - Son Dakika


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