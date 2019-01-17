Bakan Akar'dan Görüşme Trafiği
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya ve Makedonyalı bakanlar ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Erten'i ağırladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Polonya
ve Makedonyalı bakanlar ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Erten'i ağırladı.
Bakan Akar, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Akar daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov ile makamında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, kendisini makamında ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten
ile de bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:58 Kaynak: İHA
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