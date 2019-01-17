Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Görüşme Trafiği

Bakan Akar'dan Görüşme Trafiği

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya ve Makedonyalı bakanlar ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Erten'i ağırladı.

Bakan Akar'dan Görüşme Trafiği, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya ve Makedonyalı bakanlar ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Erten'i ağırladı.

Bakan Akar, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Akar daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile makamında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, kendisini makamında ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile de bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Polonya, Güncel
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