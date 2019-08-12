Son Dakika Haberleri: Bakan Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması
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Bakan Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezinin kısa süre içinde açılacağını söyledi.

Bakan Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezinin kısa süre içinde açılacağını söyledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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