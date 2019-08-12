Bakan Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezinin kısa süre içinde açılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezinin kısa süre içinde açılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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