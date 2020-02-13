Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 'Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler... - Son Dakika

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı. İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye'nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını belirten Akar, İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini söyledi. Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlatarak, ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını ifade etti.


Rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını kaydeden Akar, yaklaşık bir milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye'ye doğru yöneldiğini belirtti. Bu insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - BRÜKSEL

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz
Kuzey Kore'de koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan bakanlık yetkilisi idam edildi Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]