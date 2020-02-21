Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj - Son Dakika Ekonomi

Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.

Hulusi Akar, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:39 
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