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Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj
9 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:39
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