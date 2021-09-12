Bakan Akar'dan İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlere ziyaret - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ve yakınlarını hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 6'ncı Kolordu Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığındaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralı askerlerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, askerler ve yakınlarıyla da görüştü. Askerlerin aileleri gösterdikleri ilgiden dolayı Bakan Akar ve Komutanlara teşekkür ederek "Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin" dedi.