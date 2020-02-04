Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Hulusi Akar, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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