Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, piyade uzman onbaşılar Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak ve Enes Alper'in fotoğraflarını paylaştı.

Hulusi Akar, "Silah arkadas¸larımız, 10 S¸ubat 2020 tarihinde I·dlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topc¸u atıs¸ı saldırısında s¸ehit olmus¸tur. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin Twitter adresinden yayınladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.