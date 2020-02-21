Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Hulusi Akar, başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:06:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]