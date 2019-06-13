Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Akar ve Türkkan'ın açıklamaları
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Bakan Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Akar ve Türkkan'ın açıklamaları

5 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis grubunu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Akar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Akar ve Türkkan'ın açıklamaları
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Lütfü Türkkan, Hulusi Akar, İYİ Parti, Güncel
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