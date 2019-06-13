Bakan Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret - Akar ve Türkkan'ın açıklamaları
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis grubunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:27 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın açıklaması İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis grubunu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Akar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.
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