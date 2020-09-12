Bakan Akar'dan İzmir Valiliğine ziyaret - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi bu kapsamda İzmir Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Akar ve Komutanlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

(İHA)