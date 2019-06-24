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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Akar'ı, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.
Hulusi Akar, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında basına kapalı 1 saat 10 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de katıldı.
Partiden ayrılırken gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Akar, "Bugün bildiğiniz gibi savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanları bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız, o minval üzerine çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Akar'ı, CHP Genel Merkezi'nden ayrılışında da CHP Sözcüsü Öztrak uğurladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:43 Kaynak: AA
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