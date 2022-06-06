Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı - Son Dakika
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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

06.06.2022 15:46
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.


Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
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Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı - Son Dakika

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